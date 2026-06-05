Прокуратура Нерюнгри заставила компанию вернуть работникам два миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нерюнгри отреагировала на нарушение трудовых прав горожан. Ведомство проверило местное предприятие ООО «Сибар». Оказалось, что компания задолжала зарплату 19 своим сотрудникам на общую сумму свыше двух миллионов рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В адрес руководителя общества было внесено представление с требованием устранить нарушение закона. Кроме того, на само юридическое лицо завели административное дело по неполной выплате заработной платы в установленный срок - эта статья КоАП предусматривает штрафные санкции.

Принятые меры дали быстрый результат. Задолженность перед всеми 19 работниками была погашена в стопроцентном объеме. Люди наконец получили свои честно заработанные деньги.

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