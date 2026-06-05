Вопреки паводку: эксперты подтвердили безопасность питьевой воды в Якутске

Водоканал Якутска отчитался о качестве воды в Лене на 5 июня. Фото: Водоканал Якутска

Паводок на Лене серьезно сказался на качестве речной воды, но в Якутске держат ситуацию под контролем. По данным на 5 июня, цветность исходной воды в реке составляет 100,3 градуса, мутность - 5,06 миллиграмма на кубический дециметр, а содержание железа достигает 0,23 миллиграмма. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

После прохождения полного цикла очистки картина меняется кардинально. Цветность падает до 8,5 градуса, мутность снижается до 0,32 миллиграмма, а железо - до 0,11. Все показатели укладываются в нормативы СанПиН, где предельно допустимые значения составляют 20 градусов по цветности, 1,5 миллиграмма по мутности и 0,3 - по железу. Чтобы убрать неприятный запах, технологи каждые два часа корректируют дозу активированного угля в зависимости от состояния поступающей воды.

Исследования проводятся каждые два часа по расширенному перечню показателей. Ежедневно специалисты совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии берут пробы на водоузлах и магистральных линиях города, чтобы держать ситуацию под контролем.

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