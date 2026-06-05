Ледоход на Лене ускорился, Оленек готовится к вскрытию: ситуация с паводком в Якутии 5 июня

Ситуация с паводком в Якутии 5 июня Фото: ГУ МЧС России по Якутии.

Паводковая картина в Якутии остается напряженной. По данным МЧС на 5 июня, ледоход на Лене в Булунском районе за сутки продвинулся на 70 километров, его протяженность теперь составляет 170 километров, а верхняя кромка держится у поселка Кюсюр с уровнем воды 1727 сантиметров при критической отметке в 3150. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На Колыме ледоход уже вышел в устье, однако проблемы не отступают - взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка подтоплена на 100%, как и низменные участки в Среднеколымске. Воздушное сообщение не прервано. Спасатели организовали стыковочные рейсы вертолетами через аэропорт Среднеколымск дважды в неделю, по средам и субботам.

На Яне у поселка Усть-Янск вода пошла на спад и опустилась до 1005 сантиметров, что уже ниже критической отметки в 1023, однако 66 приусадебных участков все еще остаются в воде. В превентивных целях детей и маломобильных граждан вывезли в Казачье.

Непростая обстановка складывается и на Индигирке. Ледоход здесь протянулся на 193 километра, за сутки преодолев 113. У поселка Чокурдах уровень воды достиг 854 сантиметров при критических 913, а в селах Кенг-Кюель и Сыаганнах сохраняется подтопление дворовых территорий и домов.

Начальник регионального главка МЧС Павел Гарин подчеркнул, что на реках Яна, Индигирка и Колыма уровни воды остаются высокими. Для стабилизации обстановки работают межведомственные оперативные группы, спасатели укрепляют берега, оказывают адресную помощь и ведут мониторинг с помощью беспилотных авиационных систем, а также разведку на вертолете Ми-8.

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