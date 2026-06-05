Наркотики и поддельные документы: что произошло в Якутии за день

Незаконный оборот наркотиков пресекли в Якутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В республике зафиксировали четыре преступления, и каждое из них попало под надзор прокуратуры. Все процессуальные проверки и расследование возбужденных уголовных дел ведутся под контролем ведомства. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков, а также выявили случаи повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в руки стражей порядка попал мужчина, использовавший подложный документ - сейчас по всем этим эпизодам идут проверки.

Всего задержали десять человек, севших за руль в состоянии опьянения. Теперь каждому из них грозит серьезная ответственность, особенно тем, кто попался повторно - такие дела могут обернуться реальным сроком.

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