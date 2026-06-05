Улицу Халтурина закроют на капремонт почти на месяц в Якутске. Фото: дорожно-транспортная служба Якутска

Сегодня в Якутске стартует капитальный ремонт улицы Халтурина. В связи с этим движение транспорта будет полностью прекращено на участке от улицы Строителей до улицы Якутская. Ограничение вступает в силу 5 июня и продлится до 1 июля 2026 года. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Рабочим предстоит выполнить реконструкцию дороги. Работы затронут всю проезжую часть на указанном отрезке.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к грядущим неудобствам и скорректировать привычные маршруты заранее. Водителям рекомендуют внимательно следить за временными знаками.

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