Пять улиц Якутска перекроют из-за ремонта 5 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице республики сегодня стартуют работы по ямочному ремонту сразу на нескольких улицах. Дорожные бригады вышли на пять участков, чтобы привести полотно в порядок после зимы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Протяженный фронт работ развернулся на улице 50 лет Советской Армии - здесь от заправки «Сахатранснефтегазсбыт» до Паромной переправы идет укладка свежего асфальта. На улицах Горького и Тургенева также приступили к асфальтированию, а вот на Строителей и Кулаковского пока занимаются срезкой старого дорожного покрытия, готовя основание под новый слой.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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