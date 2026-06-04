Осужденный в Якутии получил штраф за татуировки на плечах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мегино-Кангаласском районе Якутии суд признал 39-летнего уроженца Алданского района виновным в пропаганде экстремистской символики. Мужчина отбывает наказание в колонии-поселении, но при этом публично демонстрировал другим осужденным татуировки. Согласно экспертизе, эта символика принадлежит международному движению, которое Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил на территории России еще в 2020 году. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил, что правонарушение произошло в апреле 2026 года в комнате воспитательной работы общежития учреждения УКП Нижний Бестях. В зале заседаний мужчина свою вину признал полностью и пояснил, что эти татуировки ему сделали еще в 2005 году в другой исправительной колонии.

Смягчающим обстоятельством суд посчитал признание вины. В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде административного штрафа в 1500 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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