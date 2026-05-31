Пожар на мусорном полигоне Якутска произошел 31 мая

В Якутске днем 31 мая произошло возгорание на территории полигона твердых бытовых отходов. Окружная администрация города оперативно сообщила о происшествии и задействовала значительные силы для борьбы с огнем. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На место немедленно стянули тяжелую технику и людей. К тушению привлекли два бульдозера, два погрузчика и шесть самосвалов. Личный состав муниципального предприятия «Жилкомсервис» насчитывает 16 человек. Сейчас все силы брошены на локализацию очагов и полную ликвидацию пламени.

