В Якутске воду из Лены очищают активированным углем

В Якутске продолжают следить за качеством воды в реке Лене. По данным на 29 мая 2026 года, цветность воды в источнике составила 118,8 градуса, мутность - 6,52 мг/дм3, содержание железа - 0,30 мг/дм3. После очистки на водозаборе показатели значительно улучшились. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

После очистки цветность снизилась до 7,1 градуса, мутность - до 0,21 мг/дм3, железо - до 0,10 мг/дм3. Для сравнения: по санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21 предельно допустимая концентрация для питьевой воды составляет: цветность не более 20 градусов, мутность - 1,5 мг/дм3, железо - 0,3 мг/дм3.

На водозаборе увеличили частоту отбора проб. Исследования проводятся каждые два часа. Также ежедневно совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» отбирают пробы на водоузлах и магистральных линиях города. Отчеты направляют в Управление Роспотребнадзора по Якутии.

