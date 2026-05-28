В Якутске вместо детской площадки построят жилой дом

Во дворе дома на улице Воинской в Якутске демонтировали детскую площадку, на месте которой планируют построить многоквартирный дом. История вызвала волну возмущения среди жителей микрорайона. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По словам жителей, еще накануне здесь играли дети, а утром площадка оказалась разрушена, а территория — огорожена под строительство.

Позже в МЦУ Якутска подтвердили: участок передан под застройку. Согласно официальному ответу, с ООО СПЗ «ДСК 1» заключен договор о развитии застроенной территории в границах квартала №153. Проектом предусмотрено строительство нового многоквартирного дома.

Власти сообщили, что сейчас рассматривается вопрос переноса детской площадки на другой участок. Однако жителей такой ответ не устроил. Люди задаются вопросом, почему ради очередной жилой застройки город лишается общественных пространств и дворовой инфраструктуры.

Ситуация вновь подняла тему точечной застройки в Якутске. Горожане опасаются, что свободных дворов и мест для прогулок детей в городе становится все меньше.

