В Якутске завершено расследование дела о драке, приведшей к смерти парня. Фото: Следком Якутии

Следственный отдел по городу Якутску регионального управления Следственного комитета России завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, трагедия произошла 1 ноября 2025 года. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртные напитки вместе с ровесником. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту множественные удары руками и ногами.

Полученные телесные повреждения оказались смертельными. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался 10 ноября 2025 года.

Подозреваемого задержали. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела был проведен комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

