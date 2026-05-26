Один на всю республику: в Якутии остался единственный действующий лесной пожар

Один лесной пожар продолжает действовать в Якутии 26 мая

В Якутии к утру 26 мая обстановка с природными пожарами заметно улучшилась. На всей территории республики действующим остается лишь один лесной пожар, и тот уже находится под контролем. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Очаг зафиксирован в Таттинском районе, огнем пройдено 862 гектара. Пожар локализован. На борьбу с огнем мобилизованы 122 человека. Из-за труднодоступной местности и полного отсутствия дорог тяжелую технику к месту возгорания подогнать невозможно, поэтому вся работа ведется вручную.

С 24 мая в районе продолжает действовать муниципальный режим чрезвычайной ситуации в лесах, введенный из-за того, что было задействовано более половины всех сил лесопожарных формирований.

Статистика текущего сезона выглядит обнадеживающе на фоне прошлогодних цифр. С начала пожароопасного периода в республике зарегистрировали 45 лесных пожаров на общей площади 1,6 тысячи гектаров и 41 ландшафтный пожар, охвативший тысячу гектаров. Для сравнения: за тот же период прошлого года в Якутии бушевало 96 лесных пожаров на площади свыше 36 тысяч гектаров, а количество ландшафтных достигало 176 при площади более 5,5 тысячи.

