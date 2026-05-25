Сильный ветер, дожди и мокрый снег ожидаются в районах Якутии

В ближайшие сутки, 26 мая, в ряде районов Якутии прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в Намском, Хангаласском, Горном, Мегино-Кангаласском, Алданском, Нерюнгринском и Кобяйском районах местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Алданском и Нерюнгринском районах ночью местами пройдут сильные дожди, а в горных районах возможен мокрый снег.

По информации метеорологов, в центральных районах, Заречье, на юге республики, в Верхоянском районе и на севере Томпонского района ожидаются небольшие и умеренные осадки, местами с мокрым снегом.

На западе республики существенных осадков не прогнозируется.

В северо-восточных районах порывы ветра составят 9–14 метров в секунду, а в южных, центральных и нижнеленских районах — до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит: — в центральных районах от +1 до +6 градусов, — на востоке от +6 до +11, — на западе и северо-востоке от -3 до +2, — на севере от -3 до -8 градусов.

Днем воздух прогреется: — в большинстве районов до +7…+12 градусов, — на востоке до +16…+21, — на севере до +1…+6 градусов.

