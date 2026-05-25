В Якутии проводят оперативно‑профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

В Республике Саха (Якутия) с 25 по 29 мая по всей территории республики проводится оперативно профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Его цель — предупредить происшествия с участием мототранспорта, снизить аварийность и пресечь нарушения ПДД РФ, а также иных требований в области безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией мотоциклов и аналогичных транспортных средств. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с водителями мототехники, а также с родителями и законными представителями, с акцентом на недопущении управления транспортными средствами лицами, не достигшими установленного возраста. Особое внимание уделяется выявлению и предупреждению езды без шлема, превышения скорости, управления в состоянии опьянения и нарушений, связанных с техническим состоянием мототранспорта.

