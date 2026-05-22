15 ударов по лицу из ревности: суд вынес приговор жителю села Майя

Мегино-Кангаласский суд наказал мужчину, забившего гостя ногами

Мегино-Кангаласский районный суд Якутии вынес приговор 44-летнему местному жителю, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В сентябре 2025 года в одном из частных домов села Майя компания из двух мужчин и хозяйки коротала вечер за спиртным, когда между знакомыми произошел конфликт. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Идиллию нарушил подсудимый, явившийся в гости со своей спутницей. Увидев хозяйку, с которой у него были близкие отношения, сидящей на коленях у незнакомца, мужчина мгновенно воспылал ревностью, подогретой алкоголем, и бросился на соперника. Он нанес потерпевшему не менее 15 ударов руками в лицо, а когда тот рухнул на пол, продолжил избиение уже ногами. Жертве чудом удалось вырваться и убежать на улицу, где его заметили сотрудники ГАИ и доставили в больницу.

Медики зафиксировали у пострадавшего тяжелейшие травмы: обширную гематому глазничной области, множественные переломы костей лица, которые сами по себе относятся к вреду средней тяжести, а также закрытую черепно-мозговую травму, квалифицированную как тяжкий и опасный для жизни вред здоровью. Несмотря на это, в зале суда избитый мужчина заявил, что претензий к обидчику не имеет, так как тот принес извинения и передал деньги. Сам подсудимый вину полностью признал, но от дачи показаний отказался.

Суд учел все обстоятельства, включая примирение сторон, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Осужденного обязали встать на учет в спецорган, ежемесячно отмечаться и не менять место жительства без уведомления. Приговор пока не вступил в законную силу.

