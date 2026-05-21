В Якутске строитель обокрал коллег и сбежал через форточку

В Якутске полицейские раскрыли хищение крупной суммы, предназначавшейся для выплаты зарплаты и питания целой бригаде строителей. С заявлением о пропаже 266 тысяч рублей в отдел полиции обратился представитель подрядной фирмы, который недосчитался денег, выданных руководством на нужды рабочих. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний работник того же самого строящегося объекта, проживавший с коллегами в общей квартире и прекрасно осведомленный, где хранятся наличные. Дождавшись, когда ответственный за деньги человек отлучится, он проник в его комнату, забрал всю сумму, а затем скрылся через форточку.

Тратить похищенное мужчина не стеснялся. Сразу после кражи он уехал в другой город, где быстро спустил четверть миллиона на развлечения и личные нужды. Теперь в отношении беглеца открыто уголовное дело по статье за кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

