В Якутии прогнозируют нестабильную погоду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике в ближайшее время ожидается неустойчивая погода с осадками и порывистым ветром. По данным метеослужбы, на северо-востоке прогнозируются небольшой мокрый снег и дождь, на северо-западе днем пройдет умеренный дождь, местами возможны грозы, в том числе в Мирнинском районе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ветер будет умеренным, с порывами до 9–14 м/с.

Температурный фон по республике останется резко контрастным: ночью от +2 до +7 градусов, при прояснении в центральных районах до −3…+2 градусов, на северо-востоке до −3…−8 градусов. Днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов в центре, до +21…+26 на юге и юго-западе, а на северо-востоке температура составит +7…+12 градусов, на севере и северо-западе — +2…+7 градусов.

Специалисты отмечают, что такие перепады температуры и осадки могут привести к локальным ухудшениям погодных условий. Жителям рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru