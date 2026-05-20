Рабочий украл 266 тысяч рублей у стройбригады и сбежал через форточку Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске полицейские раскрыли кражу 266 тысяч рублей, предназначенных для выплаты рабочим строительного объекта и организации их питания. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Якутское», с заявлением в полицию обратился представитель подрядной организации.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 42-летнего работника стройки.

По данным полиции, деньги были переданы сотруднику для расчетов с рабочими. Зная, где хранится сумма, мужчина воспользовался отсутствием коллеги, проник в помещение и похитил наличные.

После этого он, по информации правоохранителей, выбрался из помещения через форточку и скрылся. Позднее подозреваемый уехал в другой город, где потратил похищенные деньги на личные нужды и развлечения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется расследование.

