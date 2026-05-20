Почти 100 мигрантов лишились права на проживание в Якутии

В Якутии с начала 2026 года миграционная полиция аннулировала 98 разрешительных документов на временное и постоянное проживание иностранцев. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в МВД, причиной стали различные нарушения миграционного законодательства, в том числе отсутствие обязательных уведомлений о проживании и законных источниках дохода.

Во время одной из проверок сотрудники Управления по вопросам миграции выявили 30-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья, который более двух лет игнорировал требования российского законодательства.

Полицейские установили, что мужчина приехал в Россию в 2018 году и после получения вида на жительство перестал ежегодно подтверждать свое фактическое проживание в республике, трудоустройство и доходы.

Из-за систематических нарушений миграционная служба приняла решение аннулировать его вид на жительство. Документ у иностранца изъяли. Теперь ему необходимо покинуть территорию страны в течение 15 дней.

В МВД напомнили, что ежегодное уведомление для иностранных граждан является обязательным. Игнорирование этой процедуры может привести не только к штрафам, но и к полной потере миграционного статуса.

