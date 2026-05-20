В Якутии подготовили к отправке технику и тонны посылок для бойцов

В Республике Саха (Якутия) подготовили новую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. На базе в Нижний Бестях к отправке уже готовы три единицы техники и около полутора тонн адресных посылок. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Об этом во время брифинга сообщила Яна Наумова.

По ее словам, в состав груза вошли дополнительное оборудование, снаряжение и личные посылки для военнослужащих. Помощь собирали жители республики, предприятия, организации и волонтеры.

— Все запланированные рейсы с автотранспортом и гуманитарной помощью будут отправлены сразу после открытия речной переправы через Лену, — отметила Яна Наумова.

В оперативном штабе Якутии подчеркнули, что работа по обеспечению бойцов техникой и необходимым оснащением продолжается постоянно. Территориальные опорные пункты регулярно передают военнослужащим дополнительное оборудование прямо на передовую.

К сбору гуманитарной помощи активно подключаются трудовые коллективы, общественные организации и неравнодушные жители республики. Власти отмечают, что поддержка участников СВО остается на особом контроле.

