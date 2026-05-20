НовостиОбщество20 мая 2026 8:50

Якутские школьники поборются за Кубок по армейской стрельбе

Лучших юных снайперов отобрали на соревнованиях центра «ВОИН»
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Саха прошли отборочные соревнования по высокоточной стрельбе среди курсантов центра Центр «ВОИН». Лучшие стрелки представят регион на всероссийских соревнованиях по армейской высокоточной стрельбе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Турниры состоялись сразу в нескольких регионах Дальнего Востока — в Якутии, Бурятии, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области. Всего участие приняли 231 курсант в возрасте от 14 до 18 лет из 17 филиалов центра.

В Якутии соревнования прошли в школе №10 имени Новопашина в Якутск. Подростки соревновались в трех дисциплинах: «Точка», «Поиск цели» и «ГТО».

Как рассказала инструктор Надежда Семенова, занятия по высокоточной стрельбе в школе ведутся с марта.

— Мы обучаем курсантов внутренней и внешней баллистике, чтению ветра, работе с прицелом и правильной стрелковой позиции. Высокоточная стрельба требует максимальной концентрации, выдержки и терпения, — отметила она.

По итогам соревнований лучшими стрелками в Якутии стали Анастасия Горкунова, Софья Бурмакина и Ярослав Линник.

Обучение по направлению «Снайпинг» в центре «ВОИН» стартовало в 2025 году по инициативе Юрий Трутнев при поддержке Федерации боевого снайпинга России под руководством Ярослав Якубов.

Теперь лучшие курсанты выступят на соревнованиях в рамках Кубка заместителя министра обороны по армейской высокоточной стрельбе на дальние дистанции.

