Семьи с двумя детьми смогут получить новую ежегодную выплату Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня 2026 года жители Республика Саха (Якутия) смогут оформить новую ежегодную семейную выплату через портал Госуслуги. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Новая мера поддержки предназначена для работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей. Выплата положена семьям с детьми до 18 лет, а также до 23 лет — если ребенок обучается очно.

Получить деньги смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума в регионе.

Подать заявление можно несколькими способами: — через Госуслуги; — в клиентской службе Социального фонда России; — через МФЦ.

Прием заявлений стартует 1 июня и продлится до 1 октября 2026 года.

Как уточнили специалисты, заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Если потребуется дополнительная проверка сведений, срок могут увеличить до 20 рабочих дней. После одобрения деньги перечислят в течение пяти рабочих дней.

Новая выплата станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми на фоне роста расходов и нагрузки на семейный бюджет.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru