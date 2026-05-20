Жительница Якутии сломала нос посетительнице бара ударом головы

В Якутске полицейские возбудили уголовное дело против 34-летней уроженки Сунтарского района после драки в баре. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в МВД, конфликт произошел в одном из ночных заведений города. Сначала между посетительницей бара и подругой подозреваемой возникла словесная перепалка. Однако вскоре ссора переросла в драку.

По данным полиции, женщина решила заступиться за приятельницу и ударила потерпевшую головой в лицо.

После случившегося пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом костей носа.

