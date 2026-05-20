Дорогу к Кангалассам полностью обновят к 2026 году

В Якутии продолжается капитальный ремонт подъездной дороги от трассы «Нам» к микрорайону Кангалассы. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимир Путин. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в пресс-службе Управления автомобильных дорог Якутии, подрядчик уже установил опалубки под монолитный бетон и укрепил откосы насыпи. После прохождения весеннего паводка ремонт продолжится.

В прошлом году дорожники привели в нормативное состояние 6 километров трассы. На участке появилось освещение, барьерные ограждения, автобусные остановки и автостоянка. Кроме того, асфальт уложили по всей протяженности дороги — это 12,6 километра.

Жители уже заметили изменения.

— Дорога в Кангалассы преобразилась. Появилось качественное и ровное асфальтовое покрытие. Если сравнивать с тем, что было раньше, то разница огромная, — рассказал житель Якутск Айаал Егоров.

Полностью завершить объект планируют в 2026 году. После ремонта на дороге установят 179 опор освещения, 12 автобусных остановок с павильонами, шумовые полосы, более 9 тысяч метров барьерных ограждений и 235 дорожных знаков.

Параллельно в Республика Саха (Якутия) продолжается ремонт автодороги «Мухтуя» в Ленском районе. Сейчас специалисты расчищают полосу отвода и устраивают земляное полотно. Также там устанавливают автоматический пункт весогабаритного контроля для защиты трассы от перегрузок тяжелым транспортом.

Власти отмечают, что развитие дорожной сети напрямую влияет на безопасность движения и качество жизни жителей региона.

