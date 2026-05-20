Женщина перевела аферистам кредитные деньги после звонка «из ЦБ»

Жительница Ярославля стала жертвой сложной мошеннической схемы, которая началась с обычного телефонного звонка. Как сообщили в Верховном суде Якутии, неизвестная представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сообщила о перерасчете пенсии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для подтверждения данных женщину попросили назвать номер СНИЛС. Вскоре после этого ей позвонил уже другой человек — якобы сотрудник Центрального банка России. Он убедил потерпевшую, что мошенники получили доступ к ее данным и прямо сейчас пытаются оформить крупный кредит.

Чтобы «спасти деньги», женщине предложили срочно оформить заем самостоятельно и перевести средства на «безопасный счет».

Испуганная россиянка перевела личные сбережения, а затем оформила кредит и отправила деньги на счета третьих лиц. Однако на этом история не закончилась — спустя месяц злоумышленники снова вышли с ней на связь.

Позже дело дошло до суда. Верховный суд Якутии отменил решение первой инстанции и постановил взыскать неосновательное обогащение в пользу потерпевшей.

