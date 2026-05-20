Верховный Суд Якутии подтвердил сокрытие данных о военной службе при получении гражданства РФ

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело об установлении факта сообщения заведомо ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации. В 2019 году уроженец Днепропетровской области, ранее проживавший в Украине, в упрощенном порядке получил российское гражданство. В заявлении он указал, что окончил университет по специальности «военное управление», является военнообязанным, но военной службы не проходил, и заверил подлинность документов своей подписью. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В 2025 году выяснилось, что мужчина не полностью представил сведения об образовании и контрактной службе в Вооруженных силах Украины. Районный суд признал факт недобросовестности заявителя и установил факт сообщения заведомо ложных сведений, что может повлечь принудительное прекращение гражданства через отмену решения о его предоставлении.

