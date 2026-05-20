Движение перекроют 23 мая из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» в Якутске. Фото: городская дорожно-транспортная служба Якутска

В предстоящую субботу, 23 мая, в столице республики состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В связи с проведением массового спортивного мероприятия городские власти вводят временные ограничения для автомобилистов и общественного транспорта на ряде центральных магистралей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничения будут действовать в течение 4 часов - с 14:00 до 18:00 по местному времени. На указанный период закроется движение по следующим улицам:

- проспект Ленина на отрезке от улицы Каландаришвили до улицы Хабарова;

- улица Ярославского - от улицы Октябрьская до улицы Курашова;

- улица Октябрьская - от проспекта Ленина до улицы Ярославского;

- улица Кирова - от улицы Орджоникидзе до улицы Аржакова;

- улица Аржакова - от улицы Кирова до улицы Чернышевского;

- улица Аммосова - от проспекта Ленина до улицы Ярославского;

- улица Курашова - от проспекта Ленина до улицы Ярославского.

Меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения и самих участников забега. Городские власти обращаются к жителям и гостям Якутска с просьбой заранее учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты следования.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru