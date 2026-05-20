«Якутия» запускает дополнительные рейсы между Якутском и Хабаровском

Авиакомпания «Якутия» анонсировала выполнение дополнительных пассажирских рейсов на направлении Якутск - Хабаровск - Якутск. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Согласно опубликованному графику, вылет из столицы республики в административный центр Хабаровского края запланирован на 27 мая. Рейс ЯК-295. Обратный маршрут из Хабаровска в Якутск ЯК-296 будет выполнен на следующий день, 28 мая.

Билеты на оба направления уже поступили в продажу. Пассажиры могут оформить проездные документы несколькими способами - через интернет-сайт перевозчика, в любой авиакассе своего населенного пункта, по телефону контакт-центра продаж и информации 8-800-700-21-90.

