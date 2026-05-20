Якутянка вонзила нож в спину приятелю из-за ревности

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступил сигнал из местного лечебного учреждения. Медики сообщили о госпитализации мужчины пожилого возраста с колото-резаным ранением. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Правоохранители незамедлительно приступили к оперативно-розыскным действиям. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что нанесение тяжкого вреда здоровью связано с действиями ранее судимой 57-летней женщины. Подозреваемая является уроженкой Мегино-Кангаласского района и, по имеющимся данным, поддерживала с потерпевшим близкие отношения.

Согласно предварительной версии следствия, инцидент произошел в квартире женщины. Между ней и пострадавшим вспыхнул конфликт, причиной которого стала ревность. В ходе ссоры мужчина высказал подозреваемой претензии по поводу того, что она состояла с ним в отношениях, одновременно находясь в официальном браке. Это заявление спровоцировало агрессивную реакцию: женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в спину оппоненту.

После случившегося пострадавший самостоятельно обратился за врачебной помощью. В больнице ему диагностировали проникающее ножевое ранение с повреждением легочной ткани.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В рамках расследования будут установлены все детали происшествия и дана правовая оценка действиям подозреваемой.

