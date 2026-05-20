Житель Нерюнгри с молотком напал на семейную пару и разбил их машину

В ночное время с 16 на 17 мая в дежурную службу отдела МВД по Нерюнгринскому району поступил сигнал о потасовке на улице Чурапчинская. Очевидцы сообщили о возникшем конфликте между неизвестными лицами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На место вызова незамедлительно направилась следственно-оперативная группа. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность предполагаемого злоумышленника. Его задержали. Подозреваемым оказался 21-летний молодой человек, постоянно проживающий в Нерюнгри.

Согласно предварительным данным следствия, мужчина сначала повредил легковой автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома. Собственники транспортного средства сделали замечание нарушителю, однако вместо урегулирования ситуации он проявил агрессию. В ходе вспыхнувшей ссоры нападавший использовал молоток в качестве оружия и нанес им множественные удары обоим владельцам машины - мужчине и женщине.

Пострадавшие супруги госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести, в настоящий момент врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Предмет, использованный для нападения, изъят сотрудниками полиции и приобщен к материалам дела.

В следственном отделе районного управления заведено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фигурант помещен в изолятор временного содержания. В рамках расследования правоохранители намерены выяснить все обстоятельства ночного инцидента, мотивы агрессивного поведения задержанного, а также дать юридическую оценку его действиям в части умышленной порчи чужого имущества.

