Проблемы с доступом в интернет могут быть в Якутии 20 мая

20 мая на территории Амурской области запланировано проведение технического обслуживания энергетической инфраструктуры. С 10:00 до 18:20 по якутскому времени специалисты компании «Россети» будут выполнять регламентные операции на высоковольтном оборудовании подстанции класса 500 кВ «Даурия». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным Мининновации Якутии, указанные мероприятия способны оказать воздействие на функционирование магистральной линии связи, используемой оператором «Сахателеком» (являющимся филиалом ПАО «Ростелеком»). В указанный временной промежуток не исключено ухудшение качества предоставления услуг доступа к глобальной сети.

С целью снижения вероятных неудобств для рядовых пользователей, а также для бесперебойной работы организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), инженеры заблаговременно приступили к настройке и переключению трафика на резервные каналы передачи данных. Работы направлены на сохранение устойчивости соединения, насколько это возможно в условиях проведения сторонних работ.

