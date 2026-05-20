Житель Верхневилюйского района получил 5 лет за жестокое избиение женщины. Фото: прокуратура Якутии

В Верхневилюйском районе суд вынес приговор 45-летнему ранее судимому мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

5 декабря 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в ходе ссоры нанес один удар кулаком в лицо малознакомой женщине - подруге его гражданской супруги. После того как потерпевшая упала, мужчина нанес ей не менее 10 ударов ногой по голове, лицу, рукам и туловищу. В результате женщина получила множественные переломы костей лицевого скелета и закрытые переломы ребер.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимого приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, взяв под стражу прямо в зале суда. Также по иску прокурора с осужденного взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу.

