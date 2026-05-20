90 тысяч за челюсть: Суд обязал жителя Якутии заплатить односельчанину за удар

Кобяйский районный суд частично удовлетворил иск жителя Сангара, которому односельчанин в состоянии алкогольного опьянения сломал челюсть одним ударом - травма квалифицирована как вред средней тяжести. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Потерпевший требовал 400 тысяч рублей моральной компенсации, 10 тысяч транспортных расходов и 30 тысяч утраченного заработка. Ответчик иск не признал, заявив, что уже отбыл наказание и добровольно заплатил потерпевшему 70 тысяч. Суд назначил компенсацию морального вреда в 80 тысяч рублей, полностью взыскал транспортные расходы (10 тысяч), но отказал в утраченном заработке, так как трудовой договор к моменту происшествия был расторгнут.

Доводы ответчика о кредитах и ребенке суд отклонил. Решение пока не вступило в силу.

