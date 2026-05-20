Со спортшколы Нерюнгри взыскали 210 тысяч за отравление детей хлором в бассейне. Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Нерюнгри провела проверку по факту отравления детей хлором в бассейне, произошедшего 12 декабря 2025 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пострадавшим поставили диагнозы: токсическое действие хлора легкой степени и химический ожог глаз легкой степени, после чего назначили амбулаторное лечение. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с исками о взыскании компенсации морального вреда с муниципального учреждения «Спортивная школа по футболу».

На данный момент суд удовлетворил три иска: в пользу троих детей взыскано по 70 тысяч рублей каждому. Остальные иски остаются на рассмотрении и контроле прокуратуры.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru