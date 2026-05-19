В Намцах из-за пожара в туалете загорелась трава на 1600 квадратах. Фото: МЧС Якутии

19 мая в 16:59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании туалета на улице Таттинская в селе Намцы Намского района. Через пять минут на место прибыли пожарные. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В результате происшествия никто не пострадал, однако огонь повредил само строение туалета на площади полтора квадратных метра, а также сухую траву вокруг - на 1600 квадратных метров. Летний дом удалось спасти. Причина возгорания, виновное лицо и размер ущерба устанавливаются. На тушении работали шесть человек личного состава и две единицы техники.

