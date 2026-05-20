Ведущий радио оштрафован на 10 тысяч рублей за избиение продавщицы и три плевка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День радио, 7 мая, суд оштрафовал 36-летнего ведущего и корреспондента на 10 тысяч рублей за избиение девушки-продавца в алкомаркете. Инцидент произошел 13 декабря 2025 года: мужчина пытался купить настойку перед закрытием, но оплатить не смог. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Продавец попросила его уйти, в ответ он начал скандалить, ударил ее кулаком в плечо, сбил с ног и повалил на пол. Экспертиза зафиксировала кровоподтеки, не причинившие вреда здоровью. В суде журналист вину не признал и заявил, что девушка ударила первой.

Потерпевшая подтвердила факт побоев - сказала, что ударила кулаком в глаз и швырнула в него брикет масла. Но вспомнила еще и о том, что мужчина трижды плюнул ей в лицо и обзывался. Ранее мужчина уже привлекался за мелкое хулиганство и появление в пьяном виде в общественном месте. Смягчающими обстоятельствами стали наличие двоих детей и совершение правонарушения впервые. При повторном аналогичном проступке в отношении него возбудят уголовное дело. Постановление может быть обжаловано.

