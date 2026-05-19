Небольшой дождь с мокрым снегом пройдет в Якутии 20 мая

Неоднозначная погода будет в Якутии 20 мая. Так, по сообщениям синоптиков, на северо-западе, севере и местами в центре пройдет небольшой дождь. Также осадки прогнозируют по Нижней Лене, а на севере - мокрый снег.

Ветер будет умеренный. Однако на побережье Арктики местами порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

Температура ночью будет от +2 до +7 градусов. При прояснении похолодает до -3...+2 градусов. На северо-востоке холодно - от -8 до -13 градусов.

Днем в среднем температура составит от +12 до +17 градусов. Похолодание только на севере - от +2 до +7 градусов. А на юге и юго-западе настоящее лето - от +20 до +25 градусов.

