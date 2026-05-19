Стало известно, какие травмы получили пилоты во время посадки Ан-2 в Якутии. Фото: Авиалесоохрана Якутии

По информации «КП» - Якутия», во время жесткой посадки самолета Ан-2, пострадали трое находившихся на борту человека. Двое из них доставлены в Томпонскую ЦРБ, один оставлен в больнице Теплого ключа. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

- Один из пострадавших получил термические ожоги кистей рук, второй - ожоги нижних конечностей. Третий пострадавший получил ушиб голеностопного сустава справа, - сообщили «КП» - Якутия» в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Всем пострадавшим в данный момент оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщили «КП» - Якутия» в пресс-службе «Авиалесоохраны Якутии», жесткая посадка произошла после 13:00.

