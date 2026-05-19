При жесткой посадке Ан-2 в Якутии один человек госпитализирован с ожогами. Фото: Авиалесоохрана Якутии

Министерство здравоохранения Якутии сообщило о состоянии пострадавших при аварийной посадке самолета в Томпонском районе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На место происшествия выехали две медицинские бригады Томпонской центральной районной больницы - реанимационная и хирургическая. Все 8 человек осмотрены врачами на месте. Один мужчина с ожогами был направлен на госпитализацию в ту же больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни на момент осмотра нет.

Троим пострадавшим оказали необходимую помощь, их состояние удовлетворительное, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Остальным пассажирам медицинская помощь не потребовалась.

