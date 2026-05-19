На борту жестко севшего Ан-2 в Якутии были летчик-наблюдатель и парашютисты. Фото: Авиалесоохрана Якутии

По информации «Авиалесоохраны Якутии», на борту самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Томпонском районе, находились летчик-наблюдатель и пятеро парашютистов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

19 мая 2026 года на территории Томпонского лесничества самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при выполнении планового авиационного мониторинга лесопожарной обстановки. На борту воздушного судна находились один летчик-наблюдатель и пятеро работников парашютно-десантной пожарной службы Хандыгского авиаотделения, а также КВС и второй пилот.

В результате происшествия двое из 8 человек, находящихся на борту, отправлены скорой помощью в Хандыгу. Остальные не пострадали, угрозы их жизни и здоровью нет. Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru