В совершившем жесткую посадку Ан-2 в Якутии были сотрудники «Авиалесоохраны»

Появилась новая информация о жесткой посадке самолета Ан-2 в Томпонском районе. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, ЧП произошло во время облета территории района по пожароопасной обстановке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили «КП» - Якутия», на борту самолета находился экипаж и сотрудники «Авиалесоохраны». Официальной информации о полученных травмах нет, однако, сообщается, что серьезные повреждения - ожоги - получил командир воздушного суда. После посадки произошло возгорание.

По данным МЧС по Республике Саха (Якутия), самолет может находиться в 4-5 километрах от Теплого ключа. Как сообщает Восточное МСУТ СК России, вынужденная посадка произошла из-за отказа двигателя.

