На улице Чернышевского в Якутске манипулятор снес светофорный столб

В Якутске на улице Чернышевского произошло ДТП. Манипулятор совершил наезд на опору светофора, повредив конструкцию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На месте происшествия уже работает подрядная организация АО «Якутдорстрой», специалисты которой приступили к восстановительным работам светофорного объекта. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Информация о погибших или пострадавших в ДТП пока не поступала.

