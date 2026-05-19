Житель Мариинска поехал ночью за лекарством и оказался в СИЗО

В Мариинске Кемеровской области ночная поездка за лекарствами обернулась для 25-летнего парня заменой домашнего ареста на реальную камеру. Молодой человек, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, попался сотрудникам ГАИ во время ночной поездки по городу, сообщает издание VSE42.Ru.

Инцидент произошел глубокой ночью. Несмотря на действующую меру пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемый покинул свое жилище в два часа ночи, сел за руль автомобиля и отправился колесить по городу. Правда, далеко уехать ему не удалось - машину остановили сотрудники ГАИ. Запах спиртного парень объяснил тем, что выпил настойку боярышника, чтобы облегчить состояние здоровья.

В свое оправдание мужчина заявил, что у него резко подскочило давление, и он поехал в аптеку за таблетками, поскольку дома не оказалось ни лекарств, ни телефона для вызова скорой помощи. А по пути он и вовсе встретил знакомого, который попросил убрать автомобиль с проезжей части. Однако суд к этой истории отнесся скептически.

Выяснилось, что на подсудимом находилось техническое средство контроля с кнопкой SOS, которой он по какой-то причине так и не воспользовался. К тому же плохое самочувствие ничуть не мешало ему управлять машиной. В итоге суд отменил домашний арест и заменил его на содержание под стражей.

