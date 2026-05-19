Била кулаками за непослушание: мать годами избивала маленького сына в Мысках

Следком Кузбасса передал в суд дело женщины, истязавшей малолетнего сына Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Мыски Кемеровской области перед судом предстанет местная жительница, которую следствие обвиняет в систематическом рукоприкладстве по отношению к собственному малолетнему сыну. Расследование уголовного дела в отношении матери-тирана уже полностью завершено, сообщает издание VSE42.Ru.

По версии следствия, жестокое обращение длилось на протяжении восьми месяцев - с августа 2025 года по апрель текущего года. Поводом для побоев становился любой, даже самый незначительный проступок ребенка. Женщина не сдерживала эмоций и регулярно применяла физическую силу, наказывая мальчика за малейшее непослушание. Терпеть боль и унижение в одиночку ребенок не стал и решился рассказать о происходящем самом близкому человеку - своей бабушке.

Именно бабушка, узнав шокирующие подробности, немедленно обратилась в правоохранительные органы. После вмешательства полиции несовершеннолетнего изъяли из неблагополучной семьи и передали под присмотр в соцучреждение, где его жизни и здоровью больше ничто не угрожает. Сама обвиняемая полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела направлены в суд для вынесения окончательного приговора.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru