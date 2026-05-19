Сотрудник гидропоста хранил на работе арсенал в Якутии Фото: УМВД России по Якутии.

В Мирнинском районе сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения целого арсенала в стенах, далеких от охотничьих угодий. В ходе оперативных мероприятий внимание правоохранителей привлек 33-летний житель поселка Чернышевский, который трудился на местном гидрологическом посту. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Наведаться с проверкой к мужчине решили сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Мирнинскому району. Однако вместо запрещенных веществ в рабочем помещении гидролога оперативники наткнулись на незаконный оружейный склад. В ходе осмотра было обнаружено и изъято четыре единицы незарегистрированного огнестрельного оружия. Среди находок - гладкоствольное автоматическое ружье МЦ 21-12, карабин ТОЗ-16 калибра 5,6 миллиметра, а также два охотничьих ружья марки ИЖ-58М и ИЖ-58 12-го и 16-го калибров.

Мужчина также хранил 535 граммов пороха и 257 патронов различного калибра. Проведенная экспертиза показала, что весь арсенал находится в исправном состоянии и пригоден для стрельбы. Зачем работнику гидрологического поста понадобилось такое количество оружия, теперь предстоит выяснить следствию. В отношении задержанного открыты уголовные дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также за незаконное хранение взрывчатых веществ.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru