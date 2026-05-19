Носила пакетами, пока не попалась: сотрудница цеха бортового питания украла продуктов на 15 тысяч в Якутске

Работница цеха бортового питания попалась на краже овощей и лимонов в Якутске

В Якутске полицейские раскрыли кражу, которая несколько дней оставалась незамеченной. В дежурную часть полиции обратился представитель организации с заявлением о пропаже продовольствия из цеха бортового питания. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составила порядка 15 тысяч рублей. Полицейским быстро удалось выяснить, что к хищению причастна одна из работниц этого же цеха - 53-летняя уроженка Якутска.

Как установили оперативники, женщина на протяжении нескольких дней выносила с территории предприятия пакеты с продуктами. Всего она успела похитить четыре пакета, в которых находились помидоры черри, огурцы, лимоны и другие продукты. Часть похищенного удалось изъять. Теперь в отношении нее открыто уголовное дело по статье «Кража».

