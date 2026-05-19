Житель Якутска лишился 1,1 миллиона рублей при попытке купить машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрированы два сообщения о преступлениях, ход проверок и расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Одно из уголовных дел завели в Якутске по факту крупного мошенничества. Жертвой стал 25-летний мужчина. Ему предложили купить автомобиль по привлекательной цене, и потерпевший, поверив продавцам, перевел им более 1,1 миллиона рублей. Разумеется, ни машины, ни своих денег он в итоге не увидел. Еще одно дело открыто в связи с применением насилия в отношении сотрудника полиции.

В Якутске произошли два ДТП, в результате которых пострадали два человека. Обоих госпитализировали с травмами. Кроме того, в ходе рейдов сотрудники ГАИ задержали 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru