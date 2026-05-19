19 мая жителям Горного района и Вилюйского улуса отключили электричество. Энергетики Центральных электрических сетей компании «Якутскэнерго» проводят работы по техническому обслуживанию оборудования, из-за чего подача ресурса будет ограничена на целый день. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Специалистам предстоит провести профилактические испытания на подстанции 110 кВ «Бердигестях», а также обслуживание высоковольтной линии «Якутская ГРЭС Новая – Бердигестях с отпайками». В связи с этим с девяти часов утра до семи часов вечера света не будет в девяти населенных пунктах. Под временное ограничение попадают села Асыма, Дикимдя, Ерт, Магарас, Бясь-Кюель, Кюерелях, Кептин и Орто-Сурт Горного района, а также село Илбенге Вилюйского улуса.

Само село Бердигестях при этом полностью без энергоснабжения не останется. Его запитают от резервной передвижной автоматизированной электростанции ПАЭС №1. Однако энергетики предупреждают: мощности передвижной станции не безграничны, и при ее перегрузе в районном центре также возможны временные ограничения.

