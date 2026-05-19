В Якутске стартует Декада русского языка

В Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского с 19 мая начинается череда ярких событий, объединенных в Декаду русского языка «Великий. Могучий. Правдивый и Свободный». Организаторы подготовили программу, которая продлится почти три недели и охватит самые разные жанры - от фольклорных фестивалей до литературных викторин. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Откроет культурный марафон 19 мая городской музыкально-фольклорный фестиваль «Славянский базар». А уже 22 мая состоится официальный старт Декады русского языка: гостей ждет открытие выставки «Путь единения», презентация экспозиции «Куклы народов Якутии» и церемония награждения победителей республиканского фестиваля «На крыльях Стерха и Жар-птицы».

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, пройдут творческие занятия «Параскева» и «Буквица», а также всех желающих угостят чаем из настоящего самовара в рамках акции «Чай у самовара». Вечером того же дня, в 16:00, начнется большой концерт Народного семейного ансамбля русского танца «Ярилов день».

С 22 мая по 6 июня будут проходить уроки межнационального общения «Русский фольклор и календарные праздники», традиционные вечерки с песнями, танцами и знакомствами, а также литературная викторина для молодежи «Злато слово». В конце месяца запланированы «Казачий круг» и праздник «Встречаем троицу с раздольем».

Завершится декада 5 июня Пушкинским фестивалем для дошкольников, а 6 июня, в Международный день русского языка, - народными посиделками «Русскоустьинцы в гостях у ямщиков» и большим праздничным концертом русской культуры и литературы «Русский формат».

