До +14 градусов прогреется воздух в Якутске 19 мая

19 мая в Якутске выдастся относительно теплым. Синоптики обещают, что предстоящие сутки обойдутся без существенных осадков, а столбики термометров порадуют вполне комфортными значениями. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В ночные часы температура воздуха в столице республики будет колебаться в пределах -1…+1 градуса. Днем заметно потеплеет, воздух прогреется до +12…+14 градусов. Небо останется преимущественно ясным, осадков не ожидается. Ветер западного направления будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

На северо-западе и севере Якутии, а также в ночные часы на Колыме прогнозируют мокрый снег и дождь, местами умеренной интенсивности. В Анабарском и Булунском районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Ночные температуры в этих районах опустятся до -5…-10 градусов, при дожде - от 0 до +5. Днем на севере и побережье будет не выше +1…+6 градусов, а на западе республики воздух прогреется до комфортных +16…+21 градуса.

